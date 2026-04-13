Bucanero Antonio Senzatela se destaca como relevista de Rockies de Colorado

El inicio de la temporada 2026 de la Major League Baseball (MLB) para Antonio Senzatela ha sido poco diferente, tanto para él, el equipo de los Rockies de Colorado y todos los que le hacen seguimiento a ambas partes. Y es que el staff de los rocosos le encomendaron un rol diferente al que había desempeñado el derecho durante toda su carrera.

Ángel Conde, jefe de prensa de Navegantes del Magallanes -club del que es reserva el lanzador derecho en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), informó que Senzatela ahora se desempeña como relevista a tiempo completo y hasta ahora ha sustentado esa decisión como positiva, pues luego de pues luego de tres presentaciones en las que ha acumulado al menos 2.0 entradas lanzadas en cada una de ellas ha estado imbateable. En total, son 7.1 innings de labor en blanco con solo dos hits permitidos, un boleto y nueve ponches.

En este sentido, durante su última aparición el pasado martes 07/04 logró un hito por primera vez en su carrera. Entró a relevar a Kyle Freeland en la alta del séptimo episodio antes los Astros de Houston con la pizarra 3-1 a su favor, y el criollo retiró a los ocho rivales que enfrentó para acreditarse su primer juego salvado en Grandes Ligas luego de 181 presentaciones.

Ajustado al cambio

“Es increíble, el hecho de ser abridor y ahora salvar un juego”, dijo el diestro al periodista Owen Perkins de MLB.com tras finalizar el compromiso. “Siempre sueñas con eso. Cuando era niño siempre intenté cerrar el juego, pero hacerlo en grandes ligas realmente es genial. Lo comparo con mi primera victoria, es realmente especial".

El carabobeño siempre había sido abridor a tiempo completo, a pesar de contar con 36 apariciones desde el bullpen en su carrera de las cuales siete fueron la zafra anterior cuando reapareció luego de una larga ausencia por lesión en su brazo, pero fue algo que formó parte del plan para reintegrarse al máximo nivel. Por lo tanto, es un rol que no cumplía desde el 2018 cuando realizó 10 salidas en esa condición.

De igual manera, estos resultados positivos de Senzatela están sustentados más allá de nuevo rol. Según un trabajo de MLB.com en su portal Baseball Savant, el magallanero ha promediado 97.4 millas por ahora, es decir, 2.4 más en comparación a años anteriores e incluso llevándola cerca de las 100, un potencial que veía Warren Schaefer, su nuevo manager, y en su momento interino cuando empezaron a probar al derecho bajo ese rol a finales de 2025.

Más números

Luego de esa última presentación, al magallanero le batean de 10-1 con un 31.6% de swings fallidos propiciados cuando lanzó esa recta de cuatro costuras, la cual dicho sea de paso ha bajado la frecuencia de uso a un 34.7%, el más bajo de su carrera, puesto que ahora se apoya en parte de sus otros pitcheos como el cutter y sinker.

Con esa mejora en velocidad y con el amplio repertorio de seis lanzamientos que posee, aunque siga siendo una muestra pequeña, Senzatela tiene todo lo necesario para afianzarse como uno de los mejores relevistas no solo de su equipo sino de la Liga Nacional.

Valencia / Redacción Web