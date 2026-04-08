Bodas denuncia que están jubilando trabajadores petroleros de forma unilateral

El secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), José Bodas, denunció que la empresa mixta Petropiar, conformada por Petróleos de Venezuela S,A, (Pdvsa) y Chevron, presuntamente, está jubilando de forma unilateral a más de 60 trabajadores de la industria.

Detalló que los petroleros afectados por la medida prestan servicio en las áreas de operaciones, mantenimiento y logística.

"Todos sabemos que hay un decreto de inamovilidad laboral, tanto decretada por el gobierno como por el vencimiento de la convención colectiva petrolera, y que también están pendientes las elecciones de la Futpv, que estamos exigiendo que se realicen; y durante ese periodo de inamovilidad laboral los trabajadores no pueden ser trasladados, desmejorado ni jubilados unilateralmente por el patrono. Esto lo están incumpliendo tanto Petropiar, como otras empresas mixtas de la faja petrolífera del Orinoco y Pdvsa. Sin llamar a los trabajadores, los están jubilando", aseguró.

Derecho

El dirigente hizo énfasis en que la jubilación es un derecho de los trabajadores, pero que no debe ser aplicada de manera forzada por el patrono.

"No puede ser que el patrono, unilateralmente, decida de forma masiva estas jubilaciones y sobre todo cuando hay incertidumbre en materia de aumentos salariales. Además, hay una lucha nacional por un incremento salarial para el primero de mayo. También está pendiente la discusión de convención colectiva, que tiene cuatro años vencidas, y de salir jubilados estos trabajadores se verán afectados en lo referente a prestaciones sociales y demás beneficios sociales, que les corresponden por laborar en la industria petrolera", concluyó Bodas.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez