Bellingham y Camavinga reaparecen ante el Espanyol y Real Madrid triunfa

Jude Bellingham, operado de un hombro nada más acabar el Mundial de Clubes, y Eduardo Camavinga, que no jugaba con el Real Madrid desde el pasado 23 de abril, reaparecieron ante el Espanyol en el estadio Santiago Bernabéu y aumentan las opciones para Xabi Alonso en un centro del campo que inició la temporada con pocos efectivos, pero que supo ganar 2-0 como local su duelo del sábado por la Liga EA Sports de Fútbol de España.

El elenco Merengue se impuso sobre el cuadro periquito, gracias a los goles marcados por Éder Militao y Kylian Mbappé a los 22 y 47 minutos, de manera respectiva.

En el minuto 89 de un encuentro que se extendió hasta el 95, en lugar de Aurélien Tchouaméni y Kylian Mbappé, entraron al partido Camavinga y Bellingham para poner punto y final a sus procesos de recuperación, disputando sus primeros minutos de la temporada.

Bellingham arrastraba molestias en el hombro izquierdo desde que sufrió una luxación el 5 de noviembre de 2023 ante el Rayo Vallecano. A la conclusión de la pasada temporada, tras caer eliminado el Real Madrid del Mundial de Clubes, pasó por quirófano en julio. El tiempo de recuperación, que se estimaba superior a los tres meses, lo ha rebajado a dos.

Buena noticia

"Es muy buena noticia", celebró Xabi Alonso, que valora las posiciones en las que ubicará a Jude: "Su posición es de centrocampista ofensivo, que se pueda juntar con el delantero y los medios. Tiene un despliegue impresionante y cuanto más le encontremos, mejor jugaremos".

"Jugó el Mundial en un equipo bastante diferente al de ahora. Lo hemos ido asentando y con él y con Eduardo recuperamos a dos jugadores de gran nivel que vamos a ir integrando", añadió, y valoró el retorno de Camavinga.

El centrocampista francés puso punto y final a un calvario de lesiones que le ha impedido jugar en cinco meses desde que sufrió en el Coliseum de Getafe el pasado abril una rotura completa del tendón del aductor izquierdo.

Tras perderse el Mundial de Clubes, a dos días de iniciar la temporada sufrió un esguince de tobillo que le impidió disputar los seis primeros partidos del curso.

Madrid / EFE