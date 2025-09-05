Batista tras la derrota ante Argentina: "El martes vamos a jugar una final"

El entrenador de la selección venezolana, Fernando Batista, mostró este jueves su frustración por la derrota por 3-0 ante Argentina en la penúltima fecha de las eliminatorias suramericanas e instó a enfocarse en el duelo del próximo martes como local ante Colombia, en el que buscará un triunfo que le permita asegurar su lugar en la repesca para el Mundial 2026.

Batista mostró este jueves su "bronca" por la derrota ante la Albiceleste, que se impuso gracias a un tanto de Lautaro Martínez y un doblete de Lionel Messi en su último partido oficial con Argentina como local.

El entrenador lamentó haber pagado caro una serie de "desatenciones" de su equipo pero llamó a asimilar el resultado y "dar vuelta la página lo más rápido posible" de cara al choque ante Colombia.

"El martes es el partido que tenemos que ganar para lograr el repechaje", añadió, tras una derrota que lo dejó en la séptima posición de la clasificación, un punto por encima de Bolivia, que intentará arrebatarle su lugar en la repesca.

"Depende de nosotros, estamos arriba, creemos que vamos a conseguir el objetivo", anticipó Batista, que destacó que su seleccionado haya llegado al final de la eliminatoria con posibilidades de clasificar por primera vez a una copa del mundo.

El técnico pidió mantener la esperanza y resaltó que en el duelo del martes contarán con el apoyo de su público.

En paralelo con el choque entre Venezuela y Colombia en Maturín, Bolivia protagonizará un duro partido como local ante Brasil. Aunque la Vinotinto aseguraría el cupo para el repechaje con una victoria, le bastará con que Bolivia pierda el encuentro para mantener su séptima posición.

