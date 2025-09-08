Batista dice que el partido contra Colombia es como la final del mundial para Venezuela

A juicio del seleccionador nacional, Fernando "bocha" Batista, el partido de Venezuela contra Colombia que se jugará el martes 9 de septiembre en el estadio Monumental de Maturín "es como si fuera una final de un mundial".

Y no es para menos, tomando en cuenta que La Vinotinto necesita ganar para llegar a 21 puntos (tiene 18) y asegurar su boleto al repechaje mundialista. En caso contrario, dependerá de cómo le vaya a Bolivia (17 unidades) contra Brasil en El Alto.

Batista también hizo énfasis en que se viene trabajando en el aspecto psicológico del grupo para afrontar el compromiso, que estará cargado de un alto nivel de presión, pues será la primera vez que el equipo venezolano está en un escenario similar. Acotó que para eso se apoya en referentes como Tomás Rincón o Salomón Rondón, los dos principales capitanes de la selección.

Cargo en juego

Un resultado negativo en Maturín puede significar el fin del ciclo del "bocha" al mando de La Vinotinto, pues cabe la posiblidad de que eso se traduzca en no ir al repechaje. Sin embargo, el argentino aseguró que no piensa en eso, si no que se mantiene optimista respecto a lo que se pueda conseguir ante los cafeteros.

Reconoció que bajo su mando el equipo venezolano ha tenido momentos malos, donde no se consiguieron los resultados esperados, pero afirmó que es el primero en hacer autocrítica de puertas para adentro.

Decisivo

Las únicas selecciones que tienen algo en juego en esta jornada 18 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026 justamente son Venezuela y Bolivia.

Es por eso que ambas tendrán sus partidos en simultáneo, a partir de las 7:30 pm (hora venezolana).

Maturín / Javier A. Guaipo