Barcelona se dio banquete con Olympiacos en la Liga de Campeones

El FC Barcelona de España se dio un banquete con el Olympiacos de Grecia en la tercera jornada de la primera etapa de la Liga de Campeones de Europa. El conjunto azulgrana se impuso 6-1 ante su público en el estadio Olímpico de Montjuic.

Tres goles del joven mediocampista ofensivo Fermín López guiaron el triunfo de los dirigidos por Hansi Flick, que tomaron distancia luego de que el rival se quedara en inferioridad numérica tras la expulsión del volante Santiago Hezze.

Marcus Rashford aportó par de tantos y Lamine Yamal uno más desde el punto penal para la segunda victoria de los catalanes en tres presentaciones europeas. Ayoub El Kaabi convirtió una pena máxima que significó el 2-1 parcial en los primeros pasajes del segundo tiempo.

Punto de inflexión

Si bien es cierto que el Barcelona terminó los primeros 45 minutos con ventaja cómoda de 2-0 gracias a un par de dianas de Fermín López (al 7' y al 38'), el inicio de la segunda mitad fue de turbulencia para los locales.

Ayoub El Kaabi convirtió un gol de cabeza al 51', que fue anulado tras previa revisión en el VAR por una mano previa del defensor culé Eric García que ameritó que el árbitro principal decretara penalti. Desde los 12 pasos el mismo El Kaabi volvió a mover las redes para el 2-1 que sí subió al marcador.

El partido estaba parejo, con opciones de lado y lado, hasta que el juez Urs Schnyder pitó una falta de Santiago Hezze sobre Marc Casadó, que representó la segunda tarjeta amarilla, y por ende expulsión, del centrocampista del club griego.

Con la superioridad numérica el Barcelona comenzó a tomar mayor protagonismo, pero no pudo trasladar el dominio al marcador si no hasta el 68', cuando Lamine Yamal ejecutó de buena manera un penalti que generó notables inconformidades en los griegos.

Y es que nuevamente intervino el VAR y llamó al árbitro principal Schnyder para el chequeo de una posible infracción del portero Konstantinos Tzolakis sobre Rashford. Pese a que el colegiado no consideró la falta para penalti en primera instancia, luego de revisar la jugada sentenció la falta dentro del área.

Ese tanto provocó que la visita ya bajara los brazos, lo que aprovecharon los dirigidos por Hansi Flick para el doblete de Rashford 74' y 79'), más tercero de la noche para Fermín López al 76'.

Con ese resultado Barcelona llegó a seis puntos luego de tres fechas y de momento ocupa el octavo lugar en la tabla de 36 equipos.

Duelos destacados

En otros duelos destacados de la jornada de la Liga de Campeones, el Arsenal de Inglaterra goleó 4-0 al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium. París Saint Germain (PSG) de Francia aplastó 2-7 al Bayer Leverkusen de Alemania en el Bay Arena y el Manchester City de Inglaterra superó 0-2 al Villarreal CF de España en el estadio La Cerámica.

La gran sorpresa de la cartelera del martes fue el triunfo apabullante del PSV Eindhoven, monarca de Países Bajos, 6-2 sobre el Nápoli, actual campeón del fútbol italiano.

Barcelona / Javier A. Guaipo