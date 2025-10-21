Balance preliminar da cuenta de 114 viviendas afectadas en el estado Sucre como producto de las lluvias (+Fotos)

Unas 114 viviendas resultaron afectadas en los municipios Sucre, Montes, Cajigal y Bolívar como consecuencia de las fuertes lluvias que cayeron sobre la entidad sucrense desde el pasado domingo.

Así lo informó la gobernadora de Sucre, Jhoanna Carrillo, al hacer un balance de los daños ocasionados por el paso de las ondas tropicales 47 y 48 por el estado.

Las inundaciones, dijo la mandataria, que azotaron las distintas localidades van de leves a moderadas y perjudicaron a 11 sectores aproximadamente.

Señaló que los problemas ya están siendo atendidos por Protección Civil (PC), la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), cuerpo de bomberos, Policía, comunas, partidos y vecinos, quienes se han sumado voluntariamente.

Plan de contingencia

También precisó que en este plan de contingencia han contado con el apoyo de los ministerios de Transporte, Vivienda y Alimentación.

Carrillo también destacó que con las precipitaciones dos puentes colapsaron en el municipio Montes.

Desde las Instalaciones de PC Sucre (0800NICO), encabezó una reunión con los diferentes cuerpos de seguridad ciudadana para abordar la atención a los afectados por el paso de las ondas tropicales 47 y 48.

En el encuentro se estableció la activación del Puesto de Comando de Gestión de Riesgos, para responder a las afectaciones reportadas en varios municipios y en la capital sucrense.

Daños

Efectivos de PC realizaban desde ayer evaluaciones de riesgo en sectores como el puente de Río Seco, en el municipio Cajigal, en la zona de Paria, donde había afectaciones por la crecida del río y las fuertes lluvias.

Sectores del municipio Montes, como San Baltazar, Río Arenas, Los Cedros, El Samán y Villa Rosario, resultaron con viviendas anegadas por el desbordamiento del río Manzanares.

En el municipio Sucre hubo daños en la escuela y viviendas, en la comunidad El Chispero, donde el agua se metió con fuerza.

Otro río del municipio Montes que se desbordó fue el Agua Blanca, lo que afectó viviendas en el sector El Yaque.

Las autoridades de Protección Civil informaron que mantienen el monitoreo ante cualquier cambio hidrometeorológico que pueda afectar al estado Sucre.

Sucre/ Corresponsalía