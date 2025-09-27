Bagnaia, ‘pole’ en el Gran Premio de Japón y ganador de la carrera ‘sprint’

El italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) se ha adjudicado la victoria en la carrera ‘sprint’ del Gran Premio de Japón de MotoGP, además de lograr la ‘pole position’ de la categoría, como también lo hicieron los españoles Manuel González (Kalex) y José Antonio Rueda (KTM), en sus categorías.

‘Pecco’ Bagnaia dominó la carrera desde la primera hasta la última de las doce vueltas de carrera y en el podio le acompañaron los españoles Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) y Pedro Acosta (KTM RC 16).

La prueba de MotoGP registró una caída inicial a final de recta al entrar colado el vigente campeón, el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), que se llevó por delante a su propio compañero de equipo, el italiano Marco Bezzecchi, y que le hizo acabar en la clínica del circuito con muchas molestias en un hombro.

El dominio de ‘Pecco’ Bagnaia fue claro y en el podio le acompañaron Marc Márquez, que consiguió superar a Pedro Acosta, con Joan Mir en la cuarta posición.



La primera línea de la formación de salida para el Gran Premio de Japón de MotoGP la ocupan Bagnaia junto a los españoles Joan Mir (Honda RC 213 V), segundo, y Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25), tercero.

Las otras categorías

El líder del mundial, el español Manuel González (Kalex) logró la ‘pole position’ en Moto2 y ha establecido un nuevo récord absoluto de la categoría al ser el único en rodar en el segundo 47.

González, que se saltó el semáforo de salida, paró el cronómetro en 1:47.925, con el que batía el récord que había establecido en los segundos entrenamientos libres del británico Jake Dixon (Boscoscuro) con 1:48.319, para conseguir su séptima ‘pole position’.

González ocupará la primera línea de salida junto a Daniel Holgado y David Alonso, con Celestino Vietti, Diogo Moreira y Jake Dixon en la segunda; Barry Baltus, Ayumu Sasaki y Collin Veijer (Kalex) en la tercera; con Izan Guevara (Boscoscuro), el italiano Tony Arbolino (Boscoscuro) y Albert Arenas (Kalex) en la cuarta.

Por su parte, el líder del mundial, el español José Antonio Rueda (KTM), ha logrado una nueva ‘pole position’, la quinta de la temporada, al ser el más rápido en la segunda clasificación de Moto3.

Rueda, que cuenta con 78 puntos de ventaja en la clasificación provisional del mundial sobre el también español Ángel Piqueras (KTM), que acabó cuarto, fue el único en rodar en el segundo 54, con un registro de 1:54.826, muy cerca del récord del circuito (1:54.761).

