Ayombe cierra el 2025 por todo lo alto con su cóver "Homenaje a Carlos Vives" (+Fotos)

La agrupación margariteña Ayombe despidió 2025 con el lanzamiento de sua producción audiovisual: cóver "Homenaje a Carlos Vives".
El video, que ya se encuentra disponible en su canal oficial de YouTube @Ayombe_oficial, no solo celebra el legado de un ícono del vallenato y la fusión colombiana como Carlos Vives, sino que reafirma la versatilidad de la banda isleña.
Según una nota de prensa, este nuevo material es una apuesta por la excelencia sonora y visual, grabada en el majestuoso Fortín de la Galera, en Juan Griego, como un regalo para su fiel audiencia.
Bajo el lente y la edición del reconocido productor Sebastián Guido, el videoclip logra capturar la esencia del vallenato que ha caracterizado a la agrupación durante su trayectoria.
Durante los 15 minutos de grabación, que contaron con una producción y montaje, y hasta efectos especiales, Ayombe interpretó cinco de los más grandes éxitos de Vives como lo son "Gota Fría", "Fruta Fresca", "Volví a Nacer", "Pa' Mayté" y "Ella es mi Fiesta".
"Queremos agradecer a nuestros músicos y a nuestros aliados: On Stage Margarita, Crew Producciones 2025 y Pyro Margarita, así como a
Gabriel Echegaray, encargado de la producción musical y a Yancey Porras, a cargo de la masterización, directamente desde Colombia. Igualmente, a todos los que formaron parte de este gran proyecto. Sin duda valió la pena cada minuto que invertimos", afirmó Alberto Abalo, manager de Ayombe, entrevista concedida a Mario Guillén, reconocido periodista de arte y espectáculos radicado en Nueva Esparta.
El estreno de este tributo corona un año histórico para Ayombe. Durante el 2025, la agrupación consolidó su crecimiento con el lanzamiento de dos piezas audiovisuales clave: "La Oficial" y "Tú y yo". Este último sencillo fue el resultado de su exitosa primera gira internacional por Europa, marcando un hito en la algo nuevo del talento vallenato nacido en la isla de Margarita.
Con el "Homenaje a Carlos Vives", Ayombe no solo cierra un ciclo de grandes logros, sino que prepara el terreno para un 2026 lleno de nuevos retos y música.
La Asunción / Redacción Web