Ayombe cierra el 2025 por todo lo alto con su cóver "Homenaje a Carlos Vives" (+Fotos)

La agrupación margariteña Ayombe despidió 2025 con el lanzamiento de sua producción audiovisual: cóver "Homenaje a Carlos Vives".

El video, que ya se encuentra disponible en su canal oficial de YouTube @Ayombe_oficial, no solo celebra el legado de un ícono del vallenato y la fusión colombiana como Carlos Vives, sino que reafirma la versatilidad de la banda isleña.

Según una nota de prensa, este nuevo material es una apuesta por la excelencia sonora y visual, grabada en el majestuoso Fortín de la Galera, en Juan Griego, como un regalo para su fiel audiencia.

Productor

Bajo el lente y la edición del reconocido productor Sebastián Guido, el videoclip logra capturar la esencia del vallenato que ha caracterizado a la agrupación durante su trayectoria.

Durante los 15 minutos de grabación, que contaron con una producción y montaje, y hasta efectos especiales, Ayombe interpretó cinco de los más grandes éxitos de Vives como lo son "Gota Fría", "Fruta Fresca", "Volví a Nacer", "Pa' Mayté" y "Ella es mi Fiesta".

​"Queremos agradecer a nuestros músicos y a nuestros aliados: On Stage Margarita, Crew Producciones 2025 y Pyro Margarita, así como a

Gabriel Echegaray, encargado de la producción musical y a Yancey Porras, a cargo de la masterización, directamente desde Colombia. Igualmente, a todos los que formaron parte de este gran proyecto. Sin duda valió la pena cada minuto que invertimos", afirmó Alberto Abalo, manager de Ayombe, entrevista concedida a Mario Guillén, reconocido periodista de arte y espectáculos radicado en Nueva Esparta.

​Un 2025 de proyección internacional

​El estreno de este tributo corona un año histórico para Ayombe. Durante el 2025, la agrupación consolidó su crecimiento con el lanzamiento de dos piezas audiovisuales clave: "La Oficial" y "Tú y yo". Este último sencillo fue el resultado de su exitosa primera gira internacional por Europa, marcando un hito en la algo nuevo del talento vallenato nacido en la isla de Margarita.

​Con el "Homenaje a Carlos Vives", Ayombe no solo cierra un ciclo de grandes logros, sino que prepara el terreno para un 2026 lleno de nuevos retos y música.

La Asunción / Redacción Web