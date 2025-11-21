“Ay mamá: una familia venezolana en Navidad” llegó a las salas de cine de la zona norte de Anzoátegui

La película venezolana “Ay mamá: una familia venezolana en Navidad” se estrenó en la zona norte del estado Anzoátegui este 20 de noviembre, con funciones en Cines Unidos Regina y Supercines Puente Real, dos de los complejos más concurridos de la región.

Dirigida por Emil Zabala y escrita por Luis Carlos Boffill, la cinta sigue a los Quiñonez, una familia venezolana que se reúne para celebrar la Nochebuena en medio de situaciones cómicas, tensiones familiares, recuerdos compartidos y las tradiciones que conectan a generaciones completas durante las festividades decembrinas.

El elenco está conformado por Rosario Prieto, Aroldo Betancourt, Gabriela Fleritt, Claudia La Gatta, Rolando Padilla, Jesús Arellano, Luis Carlos Boffill, Coquito, Verónica Arellano, Doña Gumercinda, Tito Gómez y Karine Amaya.

“Nos emociona que Puerto La Cruz forme parte del estreno nacional. Es una región con una energía muy especial y un público que disfruta el cine familiar y las historias llenas de identidad”, expresó el director Emil Zabala.

Con su llegada a dos salas importantes de Anzoátegui, la producción refuerza su presencia en el oriente venezolano y apuesta por un estreno cercano al público que valora la tradición de ir al cine en familia.

Puerto La Cruz / Redacción web