Avanzan al 70% los trabajos para restablecer el servicio eléctrico en la zona norte

Los trabajos para recuperar el servicio eléctrico en la zona norte del estado Anzoátegui registran un 70% de avance, informó este domingo Katiuska Homsi, secretaria de Gobierno y jefa del Gabinete de Servicios Públicos e Infraestructura en la entidad.

La funcionaria ofreció el balance tras una inspección en el área afectada, donde tres torres de transmisión colapsaron debido a actos vandálicos.

Homsi, acompañada por el gerente de Corpoelec Anzoátegui, G/D Carlos Abreu, detalló que actualmente se ejecutan maniobras de interconexión entre la línea Barcelona–Chuparín y la línea siniestrada Guanta II–Tronconal. Estas acciones permitirán normalizar progresivamente el suministro eléctrico, que por ahora opera bajo un esquema de administración de carga de aproximadamente 70 megavatios, lo que mantiene una rotación del servicio en varios circuitos de los municipios Bolívar y Urbaneja.

La funcionaria destacó que en el sitio trabajan 60 personas de manera continua para acelerar la estabilización del sistema. En paralelo, avanzan las labores de reconstrucción de las estructuras derribadas para restituir completamente la operatividad del servicio en la zona.

Las autoridades regionales aseguraron que el despliegue técnico se mantendrá activo hasta lograr el restablecimiento total y seguro del servicio eléctrico para la población afectada.

https://www.instagram.com/p/DRIXajgEYXT/?igsh=cmpzcWx3d296bjVp

Puerto La Cruz / Redacción Web