Autoridades trabajan en eliminación de estaciones de transferencia de basura 

El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec) informó, este martes 3 de marzo, que están realizando labores con el fin de eliminar las estaciones de transferencia de desechos sólidos de Barcelona y Puerto La Cruz.

Yamil Saleh, director del Minec en el estado Anzoátegui, apuntó que en principio están llevando a cabo trabajos de saneamientos de estos espacios con el apoyo de las alcaldías de los municipios Bolívar y Sotillo.

En el centro de acopio porteño, el cual ha sido objeto de numerosas críticas en los últimos meses, Saleh dijo que la depuración del lugar presenta 15% de avance, mientras que la de la jurisdicción capitalina asciende a 75%.

"En el caso de Puerto La Cruz, el municipio ha decidido contratar una empresa privada para ejecutar las labores de recolección y transporte de la basura hasta el vertedero de Cerro de Piedra. Por lo tanto quedó completamente prohibido el arrime de los desechos a la estación de transferencia ubicada en la avenida Municipal", detalló.

El funcionario ratificó, además, que el vertedero de Cerro de Piedra es el único espacio autorizado para que se realice la disposición final de los desechos sólidos en el área metropolitana de la entidad.

"De esta manera estamos dando cumplimiento a las estipulaciones técnicas que, sobre la materia, se encuentran suscritas en la Ley de Gestión Integral de la Basura", acotó.

Proyecciones

De acuerdo con las estimaciones de las autoridades involucradas en estas labores, resaltó el director del Minec, el saneamiento de las instalaciones de Coservas, en Puerto La Cruz, finalizará a mediados de abril, mientras que en Recibar, en Barcelona, culminaría "en los próximos siete días".

Para finalizar, Saleh instó a la población de la zona norte a que continúe afianzando la recuperación ordenada de los materiales aprovechables desde los hogares.

"Esto para seguir fortaleciendo proyectos productivos basados en la economía circular en el estado", concluyó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez