Autoridades refuerzan vigilancia en zonas del río Manzanares en Cumaná

El director del Instituto Autónomo de la Policía del estado Sucre (IAPES), G/B Carlos Borrero, informó que los cuerpos de seguridad y rescate activaron sus protocolos de actuación tras los reportes registrados en torno al río Manzanares, en Cumaná, capital del estado Sucre. La autoridad explicó que la respuesta se produjo luego de una alerta sobre una presunta persona desaparecida en el sector El Peñón.

Borrero precisó que, tras las verificaciones efectuadas en el lugar y las consultas realizadas con la comunidad, la presunta desaparición terminó siendo descartada, al confirmarse que el joven fue localizado posteriormente en su residencia y en buen estado de salud.

El funcionario destacó que, aunque se trató de una falsa alarma, los organismos mantuvieron el despliegue y atendieron la situación como parte de los procedimientos habituales ante emergencias de este tipo.

Anunció un plan preventivo en varios puntos del municipio Sucre, con presencia de organismos de seguridad en zonas vinculadas al afluente, y reiteró que estas estructuras no deben ser utilizadas como espacios recreativos. En ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía a evitar conductas de riesgo, especialmente los saltos desde puentes y aliviaderos hacia el río.

Cumaná / Lino Castañeda