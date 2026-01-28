Autoridades intervienen el techo del hospital Andrés Gutiérrez Solís de Güiria

Mediante una nota de prensa del Ministerio de Obras Públicas del estado Sucre, se informó sobre el avance de los trabajos de impermeabilización del techo del hospital Andrés Gutiérrez Solís, en la población de Güiria, en el municipio Valdez.

Se trata de una obra que se ejecuta a través del Plan Techo Comunal, que impulsan los ministerios de Obras Públicas e Hidrocarburos, con una intervención en la cual se cumplen los estándares para este tipo de trabajo de infraestructura.

En la acción participan, además, la Alcaldía del municipio Valdez, el Instituto Autónomo de Servicios Públicos del estado Sucre (Inaservip), Servicios Generales del hospital y la Comuna Paso Coronel, que se encargan de las labores de aplicación de cemento plástico, sellado de juntas, grietas, unión entre techo y pared y revestimiento.

Labor

En la estructura se reparan 2.600 metros cuadrados de techo, con el objetivo de solventar los problemas de filtraciones que presenta la infraestructura de salud.

Johnny Carrión, líder territorial de la Comuna Paso Coronel, explicó que la rehabilitación integral del techo del recinto médico permitirá brindar un servicio de calidad a más de 3.500 familias de seis comunidades.

El líder territorial informó que, adicionalmente, tienen prevista la intervención del techo de la Aldea Universitaria de Güiria, cuya institución también presenta daños.

La intención, dijo, es mejorar las infraestructuras educativas y de salud de la jurisdicción a través de este programa, diseñado con el propósito de mejorar estos espacios y garantizar servicios óptimos a la población.

Sucre/ Corresponsalía