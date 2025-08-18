Autoridades de Lechería dieron a conocer el cronograma en honor a la Virgen del Valle (+Fotos)

Como ya es tradición, las autoridades civiles y eclesiásticas de Lechería, municipio Diego Bautista Urbaneja, dieron a conocer el cronograma que llevarán a cabo en honor a la Virgen del Valle, cuyo día oficial es el 8 de septiembre.

El padre Trino Sandoval, párroco de la iglesia María Auxiliadora, informó que las festividades iniciaron este domingo 17 de agosto, con la tradicional bajada de la imagen que está en este templo.

Detalló que este lunes 18, la virgen comenzará la peregrinación por la parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá hasta el 23 de agosto, luego el 24 le toca a Santo Domingo de Guzmán hasta el 30, que regrese nuevamente a la iglesia, para comenzar el recorrido por los sectores hasta el 6 de septiembre.

"En estas visitas sectoriales buscamos el encuentro cercano de Dios con la gente, con el pueblo, bendecirlo con la presencia sagrada de la Virgen María y también se tiene dispuesto una evangelización por sectores, de tal manera que la cercanía de la Virgen lleve el mensaje de Cristo. Hay varios grupos, organizados, que van a estar hablando de la palabra de Dios", manifestó la autoridad eclesiástica.

Alcaldía

El alcalde de Lechería, Manuel Ferreira, informó que desde la alcaldía realizan todos los esfuerzos necesarios para que este cronograma de celebración sea posible, durante casi un mes.

"Desde la alcaldía nos estamos ocupando de toda la logística para que sea posible el sonido, el traslado, todo lo necesario para que estas celebraciones se den. Estamos poniendo al servicio de esta celebración todo lo que es el personal de seguridad pertinente, no sólo de la policía, de Protección Civil, de Guardianes de Espacios Públicos, de la Clínica Municipal", indicó Ferreira.

De acuerdo a Ferreira, en la fecha cercana al Día de la Virgen está prevista la echada al agua de la embarcación La Cubana, a la cual le hacen las adecuaciones pertinentes, como todos los años, para que esté en óptimas condiciones para pasear a la imagen mariana por la costa del municipio.

Previo

Comentó que para el 7 de septiembre realizarán, una vez más, el montaje en las afueras de la iglesia María Auxiliadora para la Serenata a la Virgen del Valle, en la cual esperan la llegada de las 12:00 am del 8 de septiembre, para cantarle el cumpleaños.

Luego a las 6:00 am de este día, propio de la celebración, realizarán la misa de Aurora en este templo parroquial, a las 9:00 am será la misa solemne presidida por el Mons. Jorge Aníbal Quintero en la carpa que dispondrán en Playa Mansa, la cual culmina con la procesión por el mar; posteriormente, llevarán a cabo la misa vespertina en este mismo espacio, a las 5:00 pm. Al culminar, tienen previsto hacer una procesión con la virgen por las calles de la ciudad hasta retornar a la iglesia.

Ferreira dijo que la celebración culminará el 15 de septiembre, con una misa solemne que se realizará a las 6:00 pm para la subida de la imagen de la Virgen del Valle hasta el camarín principal.

Lechería / Elisa Gómez