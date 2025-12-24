Aumentó flujo de pasajeros en el terminal, pero aún no se vive temporada de otrora (+Fotos)

‎El martes 23 de diciembre se observó una notable cantidad pasajeros en el terminal terrestre de Puerto La Cruz.

‎

‎En comparación con los primeros días del mes, donde la mayor parte del tiempo el recinto registró baja afluencia de usuarios, hoy estaba ocupadas todas las sillas de ambas salas de espera y había mayor cantidad de personas en los pasillos.

‎

‎No obstante, vendedores de boletos consultados coinciden en que tienen años sin ver una "buena temporada" como las de hace 10 años.

Testimonios

‎El movimiento ha estado un poco mejor que lo visto en todo el año. Ahorita salen muchas unidades para Maturin y Santa Fe, así como a destinos largos como San Cristóbal y Barquisimeto. Caracas, Maracay y Valencia tambien se vende mucho, pero en el caso de Maracaibo, por ejemplo, el bus tiene capacidad para 60 personas y ya casi son las 12:00 del mediodía y se han vendido 20 puestos. Ya la gente no viaja como antes para vacacionar. La última época buena fue en 2010, 2011 y 2012", aseguró el vendedor José Guerra, quien labora en el terminal desde 1995.

‎Isis Mendoza, encargada de Expresos Guayana, también señaló que a pesar de que ha visto un leve aumento de pasajeros en el lugar, desde hace dos semanas, no se compara con la movilización de otrora.

‎Santa Fe es uno de los destinos más solicitados en el terminal





‎"Creemos que en las primeras semanas de enero habrá mayor movimiento", opinó.

‎Mayor demanda

‎Al igual que Mendoza, la vendedora Isamar Valera, de Expresos Occidente, expresó que desde hace 15 días se incrementó el flujo de pasajeros en el recinto.

‎Reportó que la mayor cantidad de boletos que han vendido hasta ahora son para destinos como Caracas, Maracay, Valencia y Punto Fijo.

‎"Al menos en estos días se ha visto mejoría, pero hoy (23/12) ha estado flojo", aseguró.

‎Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez