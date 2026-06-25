Aumenta a 188 la cifra de fallecidos por el terremoto en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció este jueves una actualización del balance oficial sobre las consecuencias del terremoto que sacudió al país, informando que hasta el momento se contabilizan 188 personas fallecidas, 1.520 heridos hospitalizados y 157 desaparecidos.

Durante una declaración pública, Rodríguez lamentó la pérdida de vidas humanas y aseguró que las autoridades mantienen desplegados todos los recursos disponibles para atender la emergencia. “En cuanto a lo más importante, que es la vida humana, que es la salud humana, hasta este momento lamentablemente debemos reportar 188 venezolanas y venezolanos fallecidos por la acción del terremoto”, expresó.

El funcionario también informó que más de 200 personas permanecen atrapadas entre los escombros de estructuras colapsadas, por lo que continúan las labores de búsqueda y rescate. “Se mantiene una carrera denodada contra el tiempo para rescatarlos vivos a la mayoría de ellos”, afirmó.

Asimismo, indicó que los familiares que no hayan logrado establecer contacto con algún ser querido podrán reportar su desaparición a través de la plataforma VenApp y mediante un número telefónico 0800 que será habilitado por las autoridades durante la tarde.

El balance oficial incluye además 2.927 familias damnificadas por el desastre natural. Rodríguez recordó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró la situación como zona de desastre natural debido a la magnitud de los daños ocasionados por el sismo.

Según detalló, el terremoto actuó con una “inmensa agresividad”, especialmente en el estado La Guaira, donde las localidades de Caraballeda y Playa Larga, en Catia La Mar, figuran entre las zonas más afectadas. Las autoridades continúan evaluando daños y coordinando acciones de atención a las comunidades impactadas.

Caracas / Redacción web