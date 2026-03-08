Ateneo de Carúpano homenajeó a las mujeres en su día

El Ateneo Luis Mariano Rivera de Carúpano, en el estado Sucre, realizó un homenaje a las mujeres con motivo de la celebración de su día.

La actividad, que se llevó a cabo en la sala de teatro de la institución, contó con el discurso de la primera dama de Bermúdez, Raquel de Rodríguez.

El director ejecutivo de la institución, William Rodríguez, entregó reconocimientos a 37 destacadas damas de la jurisdicción, al tiempo que destacó la importancia de la fecha. La acción reconoció la trayectoria y aportes de las homenajeadas a sus comunidades.

Resaltó, además, la combinación interinstitucional, con la participación de varios entes públicos, que lograron hacer la actividad en honor a quienes día a día luchan por la familia y el país.

Programa

Rodríguez señaló que durante toda la semana realizaron actos en honor a las mujeres, para reconocer su importante papel en la sociedad.

La institución realizó conversatorios, talleres y una bailoterapia, como parte de la programación por la fecha. “Hoy cerramos con esta actividad, en la cual homenajeamos a esas mujeres valiosas de Carúpano”.

Sucre / Yumelys Díaz