Atacan con drones embajada de EE.UU. en Riad y hay más bombardeos en Beirut

En la tercera noche de guerra contra Irán y sus aliados, Arabia Saudí confirmó que la embajada de Estados Unidos en Riad sufrió un ataque con drones después de que Washington pidiera a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente 14 países y territorios de Oriente Medio.

A lo largo de la noche, se han sucedido bombardeos cruzados entre Israel e Irán, así como ataques de Teherán contra los países aliados de Estados Unidos y también una nueva ofensiva israelí contra Beirut, la capital del Líbano, con el objetivo de alcanzar estructuras claves del grupo chií Hizbulá.

Riad / EFE