Aseguran que los trabajadores de la salud de la gobernación se quedaron esperando los juguetes para sus hijos

El secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sintrasalud) en el estado Anzoátegui, José Igualguana, denunció este miércoles que los empleados que dependen de la gobernación se quedaron esperando la entrega de juguetes para sus hijos en la temporada de Navidad, como parte de los beneficios contractuales.

Según Igualguana, el contrato colectivo, firmado entre este sindicato y el gobierno estadal, establece, en la cláusula 24, que la primera quincena de diciembre se les debe hacer la entrega.

"Son más de 470 hijos de trabajadores que quedaron censados, en espera de recibir un juguete. Es triste y lamentable que se les borre la sonrisa y la alegría a estos niños, porque para obtener un juguete ahorita, para darle a nuestros hijos es imposible, por lo que nosotros ganamos", expresó Igualguana en compañía del también representante sindical, Ronny Irigoyen.

Realidad

El dirigente recordó que además del bono de guerra que les cancelan mensualmente, como parte de la temporada decembrina les pagaron el bono de fin de año en cuatro partes, que pusieron a muchos a decidir entre comprar comida o juguetes para sus pequeños.

Igualguana aseguró que han pedido información ante algunas autoridades del Instituto Anzoatiguense de la Salud (Saludanz), pero no han recibido respuesta al respecto.

"El gobernador del estado tiene que cumplir con los beneficios contractuales que nos han quitado en tantos años, nos han desmejorado y este beneficio es uno de ellos", destacó.

Es de recordar que a finales de diciembre, Igualguana declaró que por el Ministerio de Salud enviaron 500 juguetes para un censo de 7 mil hijos de trabajadores dependientes, por lo que seguían en espera de que los próximos beneficiados fuesen de la gobernación.

Aspiración

Es por ello que el dirigente sindical solicitó, en nombre de los trabajadores, que en este 2026 se beneficie más a la masa laboral.

"Tenemos muchos años que no se discute un contrato colectivo regional para el beneficio de los trabajadores. Esperamos que para este año, se cumpla con un contrato colectivo para reivindicar todos los beneficios que se han desmejorado".

También pidió que les den un salario digno, no sólo a los que dependen de la gobernación, sino a los empleados en general.

Barcelona / Elisa Gómez