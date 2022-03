Aseguran que bomba del pozo La Candelaria no duró ni cuatro días operativa

Vecinos aseguran que apenas cuatro días funcionó la bomba recién instalada en el pozo de agua de La Candelaria del municipio Freites de Anzoátegui, la cual también surte a los sectores El Libertador, Vista El Sol, Bello Monte y Las Turbinas.

Belén Itriago, coordinadora de Encuentro Ciudadano en la jurisdicción, manifestó que los habitantes de las comunidades afectadas se verán nuevamente obligados a pagar entre 5 y 10 dólares estadounidenses para llenar los tanques de agua.

Aseveró que el equipo electrosumergible se volvió a echar a perder, aun cuando fue reparado y colocado el 23 de febrero, después de anuncios “con bombos y platillos” por parte de la alcaldesa Dalinda Materán, a través de sus cuentas en las redes sociales.

Señaló que los integrantes de las diversas comunidades se encuentran indignados por la situación, ya que ellos le habían advertido a la alcaldía que la bomba no resistiría porque tenía varias reparaciones. Así había ocurrido con otros pozos de agua que hoy no están funcionando.

“El 75% de las comunidades de Cantaura no tiene acceso al servicio de agua por tubería y no toleran más las excusas de la alcaldesa de que recibieron un gobierno local en quiebra, en banca rota, sin recursos. Entonces que explique por qué no usó los recursos del Carnaval y de las ferias para mejorar la distribución del agua que es más primordial que una celebración”, enfatizó.

En tal sentido, los vecinos están planificando retomar las calles para conseguir la atención del gobernador Luis José Marcano.

Barcelona / Milena Pérez