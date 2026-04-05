Artemis II, a medio camino de hacer historia y marcar un nuevo capítulo en el regreso a la Luna

La histórica misión Artemis II, que busca el primer regreso del ser humano a la Luna en más de cincuenta años, se encuentra casi a la mitad de su camino al comenzar su tercer día de trayectoria y cuando la NASA no tuvo que realizar una maniobra de corrección ya que se mantiene en la ruta de vuelo correcta.

La Agencia Espacial Europea captó a la nave Orión a unos 183.936 kilómetros de la Tierra y a unos 244.298 kilómetros de la Luna cuando el reloj marcaba las 23:00 GMT del sábado.

Se espera que la tripulación —compuesta por el comandante Reid Wiseman, y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— haga historia el próximo lunes al llegar a la cara oculta de la Luna y recorrer mayor distancia jamás recorrida desde la Tierra: 406.773 kilómetros (252.757 millas).

Esta distancia es más lejos que los 400.171 kilómetros (248.655 millas) que alcanzó la tripulación del Apolo 13 en 1970.

Fotografía tomada de la cuenta oficial en X de la @NASA que muestra una imagen de la Tierra tomada por la tripulación de Artemis II. EFE/ @NASA

Después de dos días de recorrido, la misión no ha registrado mayores contratiempos, incluso este sábado los controladores de vuelo en el Centro de Control de Misiones del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston cancelaron la primera maniobra de corrección de trayectoria, dado que la capsula se mantiene en la ruta de vuelo correcta.

Artemis II despliega con éxito cuatro microsatélites

Además, la NASA confirmó que los cuatro pequeños satélites, incluido uno de Argentina, que viajaban en la misión tripulada fueron desplegados con éxito, antes que la cápsula se encaminara hacia la Luna.

La tripulación transportaba cuatro pequeños satélites, como ‘CubeSats’, de Argentina, Corea del Sur, Alemania y Arabia Saudita, para posicionarse en la órbita terrestre.

Lakiesha Hawkins, administradora asociada de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración (ESDMD) de la NASA, explicó en una conferencia de prensa que los cuatro microsatélites se desplegaron “con éxito” y de acuerdo al cronograma previsto por la agencia espacial.

La NASA pudo establecer comunicación positiva con los transmisores espaciales de Argentina y Arabia Saudita.

El aparato de 30 por 20 centímetros tiene como objetivo obtener datos y comunicarse a 70.000 kilómetros de distancia de la Tierra con las estaciones terrenas de la CONAE en las provincias argentinas de Tierra del Fuego (sur) y Córdoba (centro).

Bautizado como Atenea, el microsatélite lo desarrolló la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina, junto a instituciones del sistema científico y tecnológico del país suramericano.

El estado de salud de la tripulación

Por otra parte, las autoridades afirmaron que la tripulación de la misión Artemis II se encuentra bien y con excelente estado de ánimo confirmó Lakiesha Hawkins, administradora asociada de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración (ESDMD) de la NASA.

Destacó además que la tripulación tiene un “gran espíritu” y que en la cápsula Orión están sucediendo «muchas cosas divertidas» en medio una gran cantidad de arduo trabajo.

Este viernes marca el tercer día de misión desde el despegue. La nave Orión abandonó ayer jueves la órbita terrestre y comenzó su recorrido hacia la Luna para convertirse en la primera misión tripulada en alcanzar la órbita del satélite natural desde que los astronautas del Apolo 17 lo lograran en 1972.

Fotografía cedida por la NASA el 01 de abril de 2026 en donde aparece la tripulación de la misión Artemis II. EFE/ Aubrey Gemignani/ NASA

Los objetivos en la nave Orión

Dentro de la nave Orión, los cuatro miembros de la tripulación practicarán la preparación de la cabina para las observaciones lunares, que se espera que se realicen el lunes. Esto incluye ensayar la coreografía de los movimientos en microgravedad dentro de un espacio de un tamaño aproximado al de dos minivans, explicó la NASA.

Los astronautas han comenzado a configurar las cámaras portátiles con los potentes lentes para las observaciones lunares, el objetivo de la misión que abre el camino para el regreso del hombre a la Luna.

La temperatura dentro de Orión se ha dejado por encima de los 70 grados Fahrenheit (21 grados centígrados), después que los astronautas se quejaran de frío.

Los cuatro miembros de la tripulación continuarán con sus sesiones habituales de ejercicio utilizando el dispositivo de volante de inercia de Orión para mantener su acondicionamiento cardiovascular.

Los Ángeles / EFE