Arquidiócesis de Cumaná está lista para recibir al nuevo Arzobispo

Ya fue confirmado, en rueda de prensa realizada por monseñor Mariano José Parra, Administrador Apostólico de la Arquideócesis de Cumaná, que el próximo sábado 3 de Mayo toma posesión el nuevo Arzobispo.

Mediante un acto le darán la bienvenida a monseñor Ángel Caraballo Fermina, en el aeropuerto internacional Antonio José de Sucre, donde en compañía del Nuncio Apostólico en Venezuela monseñor Alberto Ortega Martín; el gobernador de Sucre, Gilberto Pinto, y demás autoridades eclesiásticas realizarán el primer encuentro con los medios de comunicación.

Monseñor Parra Sandoval anunció que luego se trasladarán a la Catedral de Cumaná para llevar a cabo el saludo al Santísimo. Posteriormente se dirigirán al Colegio Nuestra Señora del Carmen, donde se revestirán para iniciar la misa.

Desde el plantel se iniciará la tradicional procesión de entrada y se dará comienzo a la ceremonia, en la que se hará el nombramiento oficial, acto que se encuentra pautado para las 10:00 de la mañana.

Cabe destacar que para este evento religioso se espera contar con entre 15 a 20 obispos y arzobispos, entre los que destacan monseñor Jesús González de Zárate, arzobispo saliente de Cumana, y también presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana; y los obispos de Caracas, La Güaira, El Tigre, Barcelona y Carúpano.

Programación

Como parte del cronograma, el nuevo Arzobispo realizará su primera misa, el día domingo 4 de mayo en la Basílica Menor Santa Inés, de la capital sucrense.

“Les pido que como pueblo le demos el apoyo necesario para que monseñor Ángel pueda cumplir con la misión que le han encomendado en esta Tierra de Gracia”, dijo Parra.

En cuanto a que hará él, dijo que está a la espera de lo que decidan sus superiores, pero que por el momento se regresa a Ciudad Guayana, donde se encuentra su familia.

“Ojalá mi gente se hubiese quedado en Cumaná para no tener que irme de aquí. Los que me conocen saben que yo amo esta tierra que me vio crecer en mi ministerio, y que para mí ha sido un regalo poder volver, aquí dejo mi corazón”, acotó.

Cumaná / GL – Corresponsalía