Apagón de 12 horas afectó a los municipios Santa Ana, Mac Gregor y Aragua

Un apagón de 12 horas afectó a los habitantes de los municipios Santa Ana, Mac Gregor y a quienes residen en los sectores ubicados en la zona este de Aragua de Barcelona, en la zona centro del estado Anzoátegui.

La avería se registró este lunes, 23 de marzo, a eso de las 4:10 de la madrugada y los usuarios afectados quedaron sin luz hasta las 4:30 de la tarde.

Se conoció que la falla en el circuito Aragua de Barcelona 34.5 Kv / 13.8 Kva perteneciente a la subestación Alfredo Salazar, ubicada en Anaco, se habría iniciado debido a la caída de una línea de alta tensión en la vía que comunica a la ciudad gasífera con la población de Santa Ana, a la altura de la empresa Nalco.

Se supo que el personal técnico de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) estuvo trabajando para restablecer el servicio.

Santa Ana / Danela Luces