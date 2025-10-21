Anzoátegui FC anunció la salida del director técnico "Leo" González

El Anzoátegui FC anunció este martes 21 de octubre de 2025 la salida de Leonardo "Leo" González, quien se desempeñó como el director técnico del equipo en su temporada de debut en la Primera División del fútbol venezolano.

Según el comunicado publicado por la organización en sus redes sociales, el entrenador y el club separan sus caminos luego de que finalizara el contrato que los unió durante la campaña 2025, que culminó un par de semanas atrás para el conjunto anzoatiguense.

González deja un balance global de nueve victorias, 13 empates y 14 derrotas en su paso por el cuadro oriental, tomando en cuenta liga y Copa Venezuela. Además llevó al equipo a disputar los cuadrangulares finales del Torneo Apertura 2025 y llegó hasta cuartos de final en la competición copera.

Estreno correcto

De la mano de "Leo" González el Anzoátegui FC se estrenó en primera división y tuvo un desempeño correcto, pues mantuvo la categoría e incluso peleó por obtener un cupo a Copa Sudamericana, algo que finalmente se escapó.

No obstante, hay que recordar que el club oriental llegó a la categoría de oro del balompié nacional tras tomar el cupo de Angostura FC, que no se pudo mantener en primera por no cumplir con los estándares requeridos, algo que sí tenían los anzoatiguenses, subampeones de la Liga Futve 2 en 2024.

Para afrontar la experiencia Anzoátegui hizo una renovación profunda de plantilla, a tal punto de que solo se mantuvieron el capitán Guillermo Marín y el guardarmeta Josué Agüero. Con muchas piezas nuevas González logró meter al equipo en los cuadrangulares finales del Apertura, pero en el Clausura el escenario fue totalmente distinto y quedaron fuera de camino más temprano de lo esperado.

Sin embargo, en la tabla anual Anzoátegui quedó noveno con récord de ocho victorias, siete empates y 11 derrotas. Cerró por encima de clubes establecidos como Zamora FC o Estudiantes de Mérida y a una distancia mínima de Metropolitanos FC.

Futuro

En el comunicado del club anzoatiguense señalan que siguen enfocados en planificar una temporada 2026 en la que se mantenga el temple y el carácter mostrado en 2025.

Sin embargo, no hay luces sobre quién puede ser el sustituto de "Leo" González, por lo que habrá que esperar un anuncio oficial en las próximas semanas.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo