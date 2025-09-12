Anzoátegui cayó en su visita a Yaracuyanos por la Liga Futve

Anzoátegui FC cayó este viernes 2-1 en su visita a Yaracuyanos FC, en duelo correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Futve.

El desafío se llevó a cabo en el estadio Florentino Oropeza de San Felipe. Allí Leomar Mosquera y Camilo Vargas fueron los autores de las dianas locales, mientras que por la visita descontó Franklin González, que fue víctima del guardameta Denilson Ojeda, que le detuvo un penalti en el tramo final del careo.

Vale acotar que este es el cuarto enfrentamiento entre estos dos conjuntos en menos de un año, entre la final de la Liga Futve 2 y fase regular de la primera división. De momento los orientales no han podido vencer a los de Yaracuy, que tienen el balance a su favor con dos triunfos y par de empates.

Figura

Denilson Ojeda fue una de las figuras del encuentro al totalizar cinco atajadas, incluyendo la del penalti ejecutado por Franklin González al minuto 81.

El portero, que también le hizo la vida imposible a la ofensiva anzoatiguense en la final de la Liga Futve 2, cuando Yaracuyanos se ganó el ascenso a la categoría de oro del fútbol nacional, fue clave para que Yaracuyanos obtuviera su segunda victoria del Clausura.

Leomar Mosquera adelantó a los anfitriones al 41', al rematar incómodo un balón suelto en el área para vencer al guardameta Josué Agüero. Luego en el arranque del segundo tiempo Andry Vera cometió una infracción en el área, que fue sentenciada como pena máxima, y Camilo Vargas la cambió por gol para el 2-0 al 48'.

A la hora de partido el director técnico del Anzoátegui, Leonardo González, metió tres variantes, entre ellas Franklin González, quien puso el 2-1 al 62', en la primera pelota que tocó dentro del área, luego de un centro desde la izquierda de Juan Silgado.

Los orientales buscaron el empate pero sin resultados. Por el contrario sumaron su séptima derrota del torneo de cierre y siguen fuera de la zona de clasificación, cada vez con menos margen para escalar posiciones pues solo le restan tres jornadas a la fase regular.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo