Anuncian que habrá salidas directas desde Barcelona hacia el Parque Nacional Mochima 

La alcaldesa del municipio Simón Bolívar, en el estado Anzoategui, Sugey Herrera, anunció que próximamente desde la ciudad capital Barcelona, habrá salidas directas hacia las islas del Parque Nacional Mochima.

Mediante una entrevista radial, comentó que junto a los pescadores y la población organizada de Maurica están trabajando en un proyecto turístico que permitirá a los barceloneses trasladarse a estos balnearios, ubicados entre Anzoátegui y Sucre, por vía marítima.

"Esta idea se consolidará a corto plazo y ofrecerá el transporte en botes que acortará el tiempo de traslado, de una hora y media a 30 minutos, sin tener que ir a otra ciudad de la zona norte", expresó.

Es de recordar, que los embarcaderos más comunes para la movilización a islas como Puinare, El Saco, El Faro, entre otras, están ubicados en el Paseo de la Cruz y El Mar de Puerto La Cruz y La Baritina de Guanta.

Consejo

De igual manera, Herrera manifestó que en octubre se realizara el Consejo de Ciudadanía, para mostrar los logros alcanzados con un desarrollo sostenible y trabajando con planificación, a través de una agenda anual.

Señaló que desde el ayuntamiento se sigue trabajando para consolidar "la Barcelona que todos queremos" y que no hay descanso, en la ejecución de proyectos sociales y económicos que impulsan su desarrollo.

Barcelona / Elisa Gómez