Anuncian festividades de la Virgen del Valle 2026 signadas por el duelo y reflexión tras los terremotos

La Diócesis de Margarita, encabezada por el obispo Fernando Castro Aguayo, junto al rector de la Basílica del Valle, presbítero Andrés Villarroel, presentó oficialmente la programación de las festividades marianas para el año 2026, en un contexto marcado por el luto y la reflexión tras los devastadores terremotos que afectaron a la región central del país hace apenas unos meses.

En un ambiente de recogimiento, las autoridades eclesiásticas anunciaron que la agenda de este año estará dedicada exclusivamente a la oración y al fortalecimiento espiritual, alejada de cualquier carácter festivo.

“No hay que olvidar que el país está de duelo”, afirmó monseñor Castro Aguayo, quien recordó que la celebración “es una fiesta religiosa” y no un evento de esparcimiento.

Intervención

Durante su intervención, el obispo de Margarita destacó el mensaje de esperanza que guiará las liturgias. “Para Dios nada hay imposible”.

Extendió un llamado a toda la sociedad para construir un “tejido social más compacto, más humano, más fraterno” durante el proceso de reconstrucción.

Por su parte, el rector Andrés Villarroel detalló el cronograma de actividades. El inicio de la jornada se encuentra previsto para el 30 de agosto a las 11:00 pm, con una adoración eucarística. El 1 de septiembre se llevará a cabo el tradicional recorrido de la Virgen peregrina por el municipio García, así como visitas a centros de salud del municipio Mariño.

Más actividades

Ese mismo día, a las 6:00 pm, se celebrará la solemne eucaristía de la bajada de la sagrada imagen en la explanada de la Basílica. Villarroel confirmó que este año no se exigirá código QR para el ingreso a la víspera del 7 de septiembre, por lo que el acceso al Campo Eucarístico será libre a partir de las 6:00 pm, con el acompañamiento de los servidores del santuario.

El rector también informó que en la misa central participarán damnificados por el doblete sísmico, así como rescatistas neoespartanos que prestaron ayuda en La Guaira, en un gesto simbólico de reconocimiento y unión ante la adversidad.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero