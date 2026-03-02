Ante crisis de agua en Cumaná entes adscritos al gobierno regional trabajarán medio día

La crisis de desabastecimiento de agua en la ciudad de Cumaná, en el estado Sucre, y que abarca también a los municipios Bolívar y Cruz Salmerón Acosta, así como a parte del estado Nueva Esparta, escaló un nuevo nivel este lunes, con la solicitud del Sindicato Único de Empleados Públicos de los Poderes Legislativos y Ejecutivo del Estado Sucre (Suepples), de poner en práctica un horario de trabajo especial para los entes adscritos a la gobernación y a otros entes públicos, debido a la ausencia del servicio.

El Comité Ejecutivo del Suepples señaló en su comunicado que la crisis de agua influye en las condiciones y ambiente laboral e instaron a mantener el personal mínimo necesario en las instituciones.

Decisión

En horas del mediodía de este lunes, la gobernadora Jhoanna Carrillo respondió a la solicitud del gremio, al emitir la orden de para que los entes dependientes del gobierno regional adopten medidas pertinentes, para laborar según las necesidades operativas de cada institución.

Igualmente, se ordenó minimizar la asistencia del personal, con el fin de garantizar la continuidad de las operaciones.

“Para ello, dispondrán del personal de acuerdo a las necesidades, organizando jornada laboral de medio día y con personal limitado; priorizando los trabajadores que presten servicios en el sector salud y seguridad”.

Sucre / Corresponsalía