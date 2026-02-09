Andruw Monasterio pasa de Milwaukee a Boston en MLB

El infielder venezolano Andruw Monasterio tiene nuevo equipo en el béisbol de Grandes Ligas (MLB). Se trata de Medias Rojas de Boston, que lo adquirieron en un mega cambio realizado con Cerveceros de Milwaukee.

Monasterio, que vio acción con Caribes de Anzoátegui en la recién culminada temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), le aportará profundidad al infield de los patirrojos con su habilidad para jugar distintas posiciones.

El mirandino se une a un nutrido grupo de venezolanos que juega en Boston, en el que destacan el jardinero Wilyer Abreu y el receptor Carlos Narváez. Durante la campaña muerta también llegaron a la organización el inicialista Willson Contreras (vía cambio con Cardenales de San Luis) y el abridor zurdo Ranger Suárez (desde la agencia libre).

Transacción

Monasterio llega a la divisa patirroja en un canje en el que estos también recibieron a los jugadores de cuadro interior Caleb Durbin y Anthony Seigler, además de una selección del draft de Ronda B de balance competitivo.

Por su lado Milwaukee se hizo con los servicios de los lanzadores Kyle Harrison y Shane Drohan (prospecto), y del infielder David Hamilton.

Números

El venezolano de 28 años jugó 68 partidos con la novena lupulosa durante 2025, donde dejó promedio de bateo de .270. En ese lapso registró nueve dobles, cuatro jonrones y 16 carreras impulsadas.

De acuerdo a MLB.com, Monasterio fue titular en 21 oportunidades como campocorto, ocho como segunda base y cinco como tercera, además de jugar 20 entradas y un tercio como primera base, y dos como jardinero izquierdo.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo