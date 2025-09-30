Alrededor de 100 mil dólares se invirtieron en la rehabilitación del "Lumumba" Estaba (+Video)

Alrededor de 100 mil dólares se invirtieron en la rehabilitación del gimnasio Luis "Lumumba" Estaba de Puerto La Cruz, según informó el gobernador del estado Anzoátegui Luis Marcano.

El mandatario lideró el acto de reinauguración del espacio deportivo, que se realizó cerca del mediodía de este martes 30 de septiembre. Dicha actividad contó con la presencia de diferentes autoridades, entre ellas el presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB), Hanthony Coello.

Marcano indicó que al recinto portocruzano se le colocó tabloncillo totalmente nuevo, iluminación y cableado para la misma. También se hizo un trabajo de pintura, recuperación de áreas de baños, oficina y la parte externa, para el gimnasio que será una de las sedes de los venideros Juegos Deportivos Estadales 2025.

El gobernador destacó que este es un espacio más de los muchos que se han rescatado en los últimos años. Agregó que siguen fortaleciendo las bases del baloncesto en la entidad, que a lo largo de la historia ha dado muchas alegrías.

Dotación

La presencia del presidente de la FVB en el "Lumumba" Estaba no sólo fue para la reinauguración del recinto, sino que también oficializó la dotación de más de 200 balones de básquet para diferentes escuelas que hacen vida en el estado.

Enfatizó que esto se suma a los casi mil 500 balones que han entregado en más de 250 municipios de todo el país, para el beneficio de unos 50 mil niños. Resaltó que esa es la siembra que están realizando en las categorías menores para que en un futuro Venezuela vuelva a ser potencia en la disciplina.

Reconocimiento

Durante la actividad, que contó con actos culturales, también se le entregó un reconocimiento a los familiares de Luis "Lumumba" Estaba, exboxeador que por años dejó en alto al país con títulos mundiales en peso minimosca y que falleció este año.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo