Algunos transportistas de Barcelona aplicaron recargo a sus tarifas este miércoles

Este miércoles, algunos transportistas de Barcelona, capital del estado Anzoátegui, aplicaron un recargo a sus tarifas, por la conmemoración del fallecimiento del Libertador Simón Bolívar, causando malestar en los usuarios.

"El pasaje es a Bs 50". Esta fue la frase que le repitieron unos colectores y conductores de la ruta La Orquídea-Puente Real, a las personas que subían a las unidades, elevándole Bs 10 al precio normal.

Mientras que los que se desplazaban en carritos por puesto hacia Tronconal, desde la plaza Bolívar, debían cancelar Bs 100, en vez de Bs 80.

"Ellos siempre quieren cobrar lo que les da la gana. Yo lo que hago es pagarle el pasaje justo, porque no les gusta dar vuelto", expresó Arquímedez García, quien se desempeña como comerciante informal.

Gaceta

Según el artículo 4 de la Resolución Nro 036 de la Gaceta Oficial N° 43.218 del 22 de septiembre de 2025, las tarifas tendrán un recargo del 20% en los días: lunes y martes de Carnaval, jueves y viernes Santo, 19 de abril, 1ro de mayo, 24 de junio, 05 y 24 de julio, 12 de octubre. Así como el 24, 25 y 31 de diciembre; y el 1ro de enero.

Indica que, igualmente, se aplicará dicho recargo los días decretados como festivos o no laborables por el Ejecutivo Nacional, las autoridades regionales y municipales. Al igual que los domingos de 4:00 am hasta las 9:00 pm. Dejando claro que los sábados no son definidos como días feriados.

Barcelona / Elisa Gómez