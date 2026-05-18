Alcaldía rehabilita sistema de alcantarillado en mercado de Cumaná

El alcalde del municipio Sucre, Pedro Figueroa, informó sobre los trabajos de rehabilitación que se realizan en el sistema de alcantarillado de la avenida El Islote, en las adyacencias del Mercado Municipal Turístico Antonio José de Sucre, como parte de un plan de recuperación vial y de servicios en esta importante vía de Cumaná.

Durante una inspección efectuada este sábado 16 de mayo, el mandatario local explicó que las labores contemplan la recuperación de las alcantarillas, luego de la instalación de más de mil metros de colector ejecutada, meses atrás, entre las avenidas El Islote y Petión de la ciudad capital del estado Sucre.

Figueroa detalló que los trabajos también incluyen mejoras en el sistema de alumbrado público y asfaltado en las zonas afectadas por las obras y por el deterioro acumulado durante los últimos años.

Por su parte, el ingeniero municipal, Danny Márquez, precisó que hasta la fecha han sido colocados aproximadamente mil 200 metros de tubería. Adelantó que posteriormente avanzarán con labores de asfaltado, iluminación y ornato en la avenida.

Buscan optimizar acceso al mercado municipal

Márquez destacó que la avenida El Islote mantiene un alto flujo vehicular y peatonal, debido a su cercanía con el mercado municipal, por lo que consideró necesaria su rehabilitación para mejorar las condiciones de tránsito y acceso en la zona.

Asimismo, señaló que las acciones ejecutadas buscan beneficiar, tanto a comerciantes como a visitantes que diariamente acuden a este importante espacio comercial de la capital sucrense.

Cumaná / Lino Castañeda