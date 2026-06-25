Alcaldía de Urbaneja extiende por 24 horas el cierre de playas

Este viernes, 26 de junio, la Alcaldía del municipio Urbaneja de Anzoátegui extendió por 24 horas más el cierre de las playas del municipio, como medida preventiva y en atención a la situación que atraviesa el país tras los recientes sismos.

Asimismo, y en señal de duelo y solidaridad con las familias afectadas por esta emergencia, quedan suspendidos todos los eventos, espectáculos y celebraciones públicas programados en el municipio hasta nuevo aviso.

Resolución

Según una nota de prensa, el alcalde Manuel Ferreira reiteró que estas decisiones buscan resguardar a la población y acompañar a quienes hoy enfrentan momentos de profunda dificultad, al tiempo que hizo un llamado a la calma y a mantenerse atentos únicamente a la información emitida por los canales oficiales.

De igual forma, la Alcaldía informó que el Sistema Integrado de Monitoreo y Alerta Temprana (Simatur) continúa activo y realizando un monitoreo permanente de las condiciones del municipio, en coordinación con Protección Civil Urbaneja y los organismos de seguridad.

Lechería / Redacción Web