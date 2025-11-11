Alcaldía de Cumaná anunció mejoras para el estadio de Bolivariano y las escuelas de béisbol locales

Voceros del Gobierno municipal de Cumaná, en el estado Sucre, anunciaron que realizarán una serie de mejoras en los estadios que usan las escuelas de béisbol en el municipio, así como en la dotación y atención que reciben estas academias deportivas.

La acción busca diagnosticar, priorizar, establecer y coordinar las mejoras a realizar en las instalaciones deportivas como el estadio municipal de la comunidad Bolivariano, donde practican varias escuelas de béisbol menor.

Encuentro

A tal efecto, la Dirección General de la alcaldía y el director del Instituto Municipal de Deporte (Imdeporte) sostuvieron un encuentro con los representantes de las academias que funcionan en ese recinto, para establecer una mesa de trabajo y fortalecer la formación en los diamantes de béisbol y demás espacios deportivos.

Durante la jornada, los representantes de las escuelas expusieron sus principales planteamientos y destacaron la importancia del mantenimiento de los terrenos de juego, instalaciones sanitarias y áreas de dogout, así como apoyo con equipos e implementos para las categorías infantiles y juveniles. También pidieron apoyo para coordinar la organización de las ligas municipales que fomenten la masificación del deporte.

Sucre/ Corresponsalía