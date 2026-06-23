Alcaldía de Bolívar transfirió recursos a siete comunas para ejecución de proyectos

La alcaldesa del municipio Simón Bolívar, en el estado Anzoátegui, Sugey Herrera, informó este martes, a través de su cuenta en la red social Instagram, que 37.5 millones de bolívares han sido transferidos a siete comunas para la ejecución del segundo proyecto ganador de la Consulta Popular Nacional (CPN) del 8 de marzo.

En la publicación detalló que la comuna Luisa Cáceres de Arismendi recibió financiamiento para emprendedores, Parque Vidoño para el embellecimiento de la torre Orchila, Socialista La Victoria Perfecta para la activación de panadería comunal, Francisco de Miranda para la sustitución de cilindros de gas, Golpe de Timón para el equipamiento a fin de continuar la electrificación, Indio Cumanagoto para la construcción de alcantarillado y José Antonio Anzoátegui para la sustitución de techo.

Invitación

De igual manera, Herrera aprovechó de hacerle la invitación a la población a participar en la próxima consulta que se llevará a cabo el 12 de julio en todo el país.

Señaló que en el municipio Simón Bolívar, además del primer y segundo proyecto ganador, tendrá 12 consejos comunales que recibirán recursos para ejecutar proyectos, enmarcados en la segunda transformación que corresponde a mejoras del hábitat y servicios públicos.

Barcelona / Elisa Gómez