Alcaldía de Bermúdez culminó reparación del colector 86 en la urbanización Charallave

La Alcaldía de Bermúdez, en el estado Sucre, culminó la reparación del colector número 86 que interviene. Se trata de un ducto ubicado entre las calles 2 y 3 de la urbanización Charallave, al sur del municipio.

La acción se ejecutó a través de la Dirección Integral de Recursos Hídricos junto con la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe) con la instalación de 76 metros de tubería PVC de 8 pulgadas, además de la construcción de 12 empotramientos.

Gestión

La gestión, de acuerdo a la información aportada desde su Dirección de Comunicación, ha reparado 86 colectores, 74 con recursos de la alcaldía y el resto con aportes de la consulta popular de las comunas.

En la obra intervinieron brigadistas ambientales y se beneficia a familias de sectores como El Caro, Charallave, Quebrada de Charallave y Punta Brava de la comuna Agroturística Charallave.

Sucre / Corresponsalía Carúpano