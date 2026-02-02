lunes
, 02 de febrero de 2026
Alcaldía de Bermúdez culminó reparación del colector 86 en la urbanización Charallave

febrero 2, 2026
Las obras se realizaron en conjunto alcaldía-Hidrocaribe/ Foto: Cortesía Otto Irazábal

La Alcaldía de Bermúdez, en el estado Sucre, culminó la reparación del colector número 86 que interviene. Se trata de un ducto ubicado entre las calles 2 y 3 de la urbanización Charallave, al sur del municipio.

La acción se ejecutó a través de la Dirección Integral de Recursos Hídricos junto con la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe) con la instalación de 76 metros de tubería PVC de 8 pulgadas, además de la construcción de 12 empotramientos.

La gestión, de acuerdo a la información aportada desde su Dirección de Comunicación, ha reparado 86 colectores, 74 con recursos de la alcaldía y el resto con aportes de la consulta popular de las comunas.

En la obra intervinieron brigadistas ambientales y se beneficia a familias de sectores como El Caro, Charallave, Quebrada de Charallave y Punta Brava de la comuna Agroturística Charallave.

Sucre / Corresponsalía Carúpano

