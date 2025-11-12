miércoles
, 12 de noviembre de 2025
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Alcaldía de Arismendi inició recuperación de colector caído en la calle Ribero

noviembre 12, 2025
Los trabajos avanzan para recuperar la tubería colapsada/ Foto: Cortesía

La Alcaldía de Arismendi, en el estado Sucre, reportó avances en los trabajos de recuperación del colector mayor caído ubicado en la calle Ribero.

En total, se están sustituyendo unos 80 metros de tubería, con la colaboración directa del Ministerio para las Aguas (Minaguas) y la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe). Los equipos técnicos se encuentran, actualmente, enfocados en la sustitución de la estructura colapsada, incluyendo el empotramiento de nuevas tuberías que garantizarán la funcionalidad y durabilidad del sistema de saneamiento.

El alcalde José Guerra destacó que el objetivo principal de la obra es restablecer por completo el servicio y mejorar de manera integral la infraestructura, lo cual impacta directamente en la calidad de vida de los arismendinos.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano

