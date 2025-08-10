Alcalde José Guerra asumió mandato con la promesa de aplicar Plan Arismendi 20-30

El alcalde del municipio Arismendi del estado Sucre, José Guerra, asumió formalmente el cargo para el periodo 2025-30, en un acto en la cámara municipal que se realizó este lunes.

Durante la actividad, el mandatario local señaló que centrarán la acción de gobierno en la ejecución del plan Arismendi 20-30, que engloba las propuestas y esperanzas de un municipio mejor, “renovado, relanzado”.

Detalló que el plan tiene como banderas temas como la pesca, el turismo, la producción de cacao, con el acompañamiento de la ciencia y la tecnología en todas estas áreas.

“Esto va a ser un periodo de prosperidad, de reverdecimiento del municipio, para que nuestros muchachos y muchachas encuentren la felicidad y no se nos vayan más nunca”.

Agregó que van a seguir trabajando con las comunas. “Aquí tenemos una historia de acompañamiento del poder popular que nos da moral y base para meternos dentro de los proyectos como uno más y la procura de que sean exitosos”.

Detalló que no hay otra forma de gobernar en este tiempo y dijo que en el caso de Arismendi son 11 proyectos mínimo, que siempre se van a estar ejecutando.

En este sentido, señaló que la tarea es acompañarlos para que sean exitosos y en este caso, cada comuna tiene su plan concreto de acción y quieren ampliar la visión con esa agenda.

Cámara

Previo a la juramentación del alcalde, se instaló la Cámara Municipal, bajo la presidencia del edil Andrés González y la vicepresidencia de Nidia Rosas.

Sobre la tarea que asumirán durante el periodo, González señaló que tendrán que corregir situaciones y comprometerse con las tareas que les encomendaron y la realidad social, política y económica del municipio.

Dijo que acompañarán a las comunas, porque son el actor fundamental en el proceso actual. “En función que tomen el valor, la acción fundamental, porque el poder popular en este municipio les hemos dado la preeminencia y el acompañamiento que necesitan”.

