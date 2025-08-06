Alcalde de Santa Ana fue juramentado ante el concejo municipal

El alcalde del municipio Santa Ana, Freddy Fernández, reelecto en los comicios del pasado 27 de julio, tomó juramento este martes 4 de agosto, ante los miembros de la cámara edilicia.

La ceremonia de juramentación tuvo lugar en la casa de la juventud de la población y de esta manera Fernández inició oficialmente su segundo período de gobierno para el lapso 2025–2029.

Como paso previo a la juramentación del jefe local, recientemente se instaló la cámara municipal para el periodo legislativo 2025-2026, durante un sencillo acto en el que se designó a Sainellys Figueroa como presidenta del órgano edilicio.

La vicepresidencia fue asumida por Aurys Campos, mientras que Solángel Solórzano asumió la secretaría. Se espera que la próxima semana comiencen las sesiones de los nuevos ediles santaneros.

Santa Ana / Redacción web