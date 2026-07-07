Al menos cuatro sismos se registraron en Sucre en menos de 12 horas, según reportes de Funvisis

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó cuatro sismos en el estado Sucre durante un período inferior a 12 horas, entre la noche del lunes 6 de julio y la madrugada del martes 7. Los movimientos telúricos se registraron en dos zonas del estado: las cercanías de la Península de Araya y el eje de Paria, con magnitudes que oscilaron entre 2,6 y 4,0 Mw.

De acuerdo con los reportes sismológicos preliminares del Servicio Sismológico Venezolano, la actividad comenzó a las 7:18 de la noche (HLV) del lunes, cuando se registró un sismo de magnitud 2,6 Mw a 33 kilómetros al suroeste de Punta Arenas, en la Península de Araya. El evento tuvo una profundidad de 21,5 kilómetros.

Posteriormente, a las 12:11 de la madrugada del martes, ocurrió un segundo movimiento telúrico, también de magnitud 2,6 Mw, localizado a 27 kilómetros al suroeste de Punta Arenas y con una profundidad de 19,7 kilómetros.

Mayor magnitud en el eje de Paria

La actividad sísmica se trasladó luego hacia el eje de Paria, donde los eventos alcanzaron una mayor magnitud. A las 2:16 de la madrugada se registró un sismo de 3,5 Mw, con epicentro a 10 kilómetros al este de Irapa, municipio Benítez, y una profundidad de 103,3 kilómetros.

El movimiento de mayor intensidad ocurrió a las 4:41 de la madrugada, cuando Funvisis reportó un sismo de magnitud 4,0 Mw. El epicentro se ubicó a cinco kilómetros al norte de Irapa y a 28 kilómetros al este de Yaguaraparo, con una profundidad de 104,4 kilómetros.

Los dos últimos eventos se originaron a más de 100 kilómetros de profundidad, por lo que, según las características de este tipo de sismos, sus efectos en la superficie suelen ser menores, al disminuir la intensidad con la que las ondas sísmicas alcanzan el terreno y, en consecuencia, reducir la probabilidad de daños materiales.

Sucre / Redacción web