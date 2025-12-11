Al menos cinco muertos tras accidente de un autobús en el sur de Perú

Al menos cinco personas fallecieron después de que un autobús de transporte interprovincial sufrió este jueves un accidente en una carretera de la provincia de Espinar, en la región de Cusco, en el sur de Perú, que también dejó un número aún no precisado de heridos, informaron medios locales.

El accidente se produjo durante la madrugada, a la altura del kilómetro 88 de la vía entre Espinar y la región vecina de Arequipa, precisó la emisora RPP y el Canal N, que citaron fuentes de la Policía de Carreteras.

El autobús, de la empresa Expreso y Turismo Real, recorría la ruta desde Arequipa hacia Espinar cuando se salió de la carretera y se volcó por causas aún no precisadas.

De acuerdo con la información, los heridos han sido trasladados al hospital de la ciudad de Yauri, a casi 1.300 kilómetros al sur de Lima, mientras que a la zona han llegado fiscales para ordenar el levantamiento de los cuerpos de los fallecidos.

Los accidentes de este tipo son habituales en carreteras de Perú, causados en su mayoría por la imprudencia de los conductores, el mal estado de las vías y del parque automotor, así como por las condiciones agrestes de la geografía.

Al año mueren en el país alrededor de 3.000 personas en accidentes de tráfico, la mayoría por atropellos, y unos 55.000 quedan heridos, según cifras del Consejo Nacional de Seguridad Vial.

Lima / EFE