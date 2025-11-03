Águilas le propinó octava derrota de la temporada a Caribes

Águilas del Zulia superó 5-2 a Caribes de Anzoátegui en la jornada dominical de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Los rapaces, con buen pitcheo y bateo oportuno, le propinaron la octava derrota de la temporada a los orientales.

Para los aguiluchos fue importante poder fabricar carreras en los primeros tres episodios ante el mejor abridor de La Tribu, el cubano José Ramón Rodríguez. A su vez contaron con una gran salida de Andry Lara, respaldado por el bullpen, para quedarse con El segundo lauro en tres enfrentamientos en el estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo.

Zulia se ubica segundo de la tabla la clasificatoria con marca de ocho victorias y seis derrotas, mientras que la tropa aborigen es cuarta con 7-8. Vale acotar que la divisa anzoatiguense cerró la tercera semana de acción de la zafra (en la carretera) con balance de 1-4.

Contraste

Mientras que el abridor de las Águilas, Andry Lara (ganador del duelo), pudo salir airoso de casi todas las situaciones de peligro, a José Ramón Rodríguez le costó un poco más. Esto se vio reflejado en la pizarra, pues recibió una rayita en cada uno de los primeros tres capítulos.

Tan difícil se le hizo al cubano dominar a los bates rapaces que el mánager Asdrúbal Cabrera decidió quitarle la bola cuando había trabajado dos innings y un tercio. Hasta el momento esa es su apertura más corta de las cuatro que lleva en la campaña y su récord pasó a ser de una conquista y dos reveses.

La Tribu pudo romper el cero en el sexto acto, pero solo anotaron una carrera pese a iniciar embasando a Carlos Mendoza y Herlis Rodríguez para que le llegara el turno a Balbino Fuenmayor (falló con elevado, pero se movieron los corredores); luego a Hernán Pérez (falló con rodado pero anotó Mendoza) y finalmente el relevista Nomar Rojas sorprendió a Rodríguez en tercera para el último out del episodio.

En el séptimo inning entre Liarvis Breto y Riskiel Tineo permitieron que los locales ampliaran la ventaja con dos anotaciones. En el noveno capítulo Romer Cuadrado sonó su quinto cuadrangular de la campaña, pero solo sirvió para decorar el marcador que quedó 5-2.

Sin equilibrio

Luego de tres semanas de la temporada 2025/2026 de la LVBP, Caribes es uno de los equipos que sigue carenciendo de equilibrio entre bateo y pitcheo.

Los aborígenes permitieron un total de 16 carreras en cinco encuentros, aunque es de resaltar que en solo dos desafíos les hicieron cinco rayitas o más. Sin embargo, la ofensiva solo pudo fabricar 10 anotaciones y en solo un choque pudieron anotar más de dos.

Al menos de momento para los orientales es grande la diferencia entre jugar en casa y hacerlo en la carretera. En Puerto La Cruz tienen foja de 5-1, mientras que en condición de visitante el récord es de 2-7.

Retorno

Ahora los dirigidos por Asdrúbal Cabrera regresan a su casa para una serie de dos desafíos ante Cardenales de Lara el martes 4 y miércoles 5 de noviembre. No obstante, no será un ciclo completo de local, pues saldrán de gira nuevamente para medirse a Tiburones de La Guaira tanto el viernes como el sábado, y a Tigres de Aragua el domingo.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo