Agua Nevada renueva su imagen y estrena sabores gasificados

Con el objetivo de apuntalar el posicionamiento de la marca, Coca-Cola FEMSA Venezuela presenta la nueva imagen del agua Nevada, producto que a partir de ahora también contará con dos nuevos sabores gasificados: manzana y parchita, para ofrecer una nueva experiencia al consumidor.

Nevada estrena imagen con una botella transparente más moderna con un logo azul eléctrico en forma de gota. Es más fresca y dinámica, evoluciona con el venezolano y su sed de vivir experiencias. Además, en las versiones de agua Nevada saborizada gasificada, el consumidor podrá distinguir el icono de la fruta de su preferencia y escoger exactamente lo que busca.

“Este cambio en la presentación de nuestra agua Nevada apunta especialmente a lograr momentos de conexión, en actividades desarrolladas por los jóvenes como fiesta y playa, camping y street dance. Es para la gente que disfruta la vida”, recalcó Anabella Daher, gerente de Mercadeo de Coca-Cola FEMSA Venezuela.

“Bébete la vida” es la nueva filosofía de agua Nevada que impacta con un logo azul eléctrico para conectar con momentos cargados de energía y emoción

De acuerdo con una nota de prensa, el lanzamiento de estos productos irá de la mano de la campaña: “Vive primero, Nevada después”, acompañado de la frase “Bébete la vida”, que busca conectar una generación de consumidores jóvenes que sienten pasión por la vida y lo demuestran cuando salen a conquistar el día al ritmo de las sorpresas.

Agua Nevada está ya disponible en los principales puntos de venta del país en presentaciones de 355 ml, 600 ml, 1,5 litros y 5 litros. Mientras que las versiones saborizadas gasificadas de manzana y parchita estarán en presentaciones 355 ml y 1,5 litros. Todas adaptadas a las diferentes necesidades y gustos del consumidor.

Agua Nevada es una marca de The Coca-Cola Company, producida y comercializada en Venezuela por su socio embotellador Coca-Cola FEMSA Venezuela.

Puerto La Cruz / Redacción web