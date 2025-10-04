Agentes capturan en la capital del país al principal operador del Tren de Aragua en México

El líder y principal operador en México de la organización delictiva trasnacional venezolana Tren de Aragua, Nelson Arturo Echezuria Alcántara, alias Nelson, fue capturado en Ciudad de México junto con dos de sus colaboradores directos, informaron este sábado autoridades federales.

Distintas agencias de seguridad explicaron este sábado, en un comunicado conjunto, que los detenidos cuentan con orden de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada, además Nelson Arturo 'N' tiene orden de captura vigente por delitos contra la salud y asociación delictuosa.

En la nota se explicó que, en seguimiento a investigaciones sobre una organización criminal, agentes de seguridad desarrollaron diferentes líneas de investigación, con las cuales identificaron a Nelson Arturo 'N', líder y principal operador en México del citado grupo delictivo, quien está vinculado con delitos de trata de personas, venta de narcóticos, homicidio, secuestro y extorsión. A alias Nelson se le siguió en varios estados del país y alcaldías de la Ciudad de México, añade la información.

Recorridos

De esta forma, los agentes, al cumplir recorridos de seguridad en la capital mexicana, identificaron y detuvieron a Nelson Arturo 'N', quien estaba acompañado de otras dos personas. Según fuentes de seguridad y medios locales, uno de ellos era su brazo derecho, Lucas Alberto 'N', y otro fue identificado como Marcos Gabriel 'N', a quienes le hallaron y decomisaron 92 dosis de marihuana, 44 dosis de cristal, dieciocho dosis de piedra, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

En su detención, Nelson Arturo 'N', de 29 años, y los otros dos hombres de 37 y 36 años fueron informados de sus derechos constitucionales, antes de ser puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal e integrará la investigación del caso.

En la captura participaron agentes de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Guardia Nacional (GN); junto con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la capital del país.

Operación especial

El Gobierno mexicano reportó que desde febrero y hasta el 22 de septiembre, en el marco de la Operación Frontera Norte -acordada con Estados Unidos para evitar aranceles generalizados del 25 % a México-, se han detenido a 7.482 personas y se han confiscado 98,3 toneladas de droga, entre ellas 452,3 kilogramos de fentanilo.

En febrero pasado, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó como terroristas a los seis principales carteles mexicanos: el de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación (CJNG), el del Noreste, el del Golfo, Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.

Además, Washington también catalogó como terroristas a la banda delincuencial trasnacional de origen venezolano Tren de Aragua y a la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), que tiene presencia en Estados Unidos y Centroamérica.

Ciudad de México / EFE