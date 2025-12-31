Afirman que alrededor de 65 mil pasajeros se han movilizado por el terminal porteño en Navidad

Hasta el 29 de diciembre se habían movilizado alrededor de 65 mil pasajeros por el terminal terrestre Carmen Arismendi de Puerto La Cruz.

Así lo afirmó el presidente del Instituto Autónomo de Transporte Municipal de Sotillo, Johan Hernández, quien añadió que antes de que finalice el año esperan llegar a la meta para esta Navidad de 80 mil usuarios utilizando las instalaciones de la ciudad porteña.

El encargado del terminal precisó que 60% de las personas que han ingresado al lugar se han dirigido hacia destinos del estado Sucre como Santa Fe y Los Altos de Sucre.

"El otro 60%, en su gran mayoría, se han ido hacia la zona sur del estado y el país, algo que es atípico. Muchos han ido a Ciudad Bolívar, San Félix, Puerto Ordaz y Santa Elena. En el caso de Anzoátegui se ha registrado gran movilización hacia Anaco y El Tigre", indicó.

Para finalizar, Hernández recordó que para garantizar el resguardo de propios y visitantes en el recinto cuentan con el apoyo de funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad, entre esos, la Policía Municipal de Sotillo (Polisotillo), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia del Pueblo y Protección Civil (PC).

Pese a las cifras mencionadas por el encargado del terminal, en días recientes vendedores de boletos consultados por El Tiempo aseguraron que aunque aumentó "levemente" el movimiento de pasajeros en el lugar, no se compara con las temporadas vacacionales de otrora.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez