Adulto mayor perdió la vida tras ser arrollado por un vehículo en la entrada de Guaca

Como Luis Antonio Rojas fue identificado un adulto mayor que perdió la vida de forma trágica la noche de este martes, en la entrada de la población de Guaca del municipio Bermúdez, estado Sucre, tras ser embestido por un vehículo cuando intentaba cruzar la vía.

De acuerdo al reporte de las autoridades, la víctima, de 93 años, fue alcanzado por el automotor cuando se bajó de una unidad de transporte público, en las inmediaciones de la escuela de Guaca.

Fue llevado de emergencia al ambulatorio urbano de la población pesquera, donde ingresó sin vida.

Rojas presentó lesiones traumáticas severas propias del arrollamiento, que le causaron la muerte de forma violenta.

El fallecido era muy conocido en el municipio y era padre del presidente del Ateneo Luis Mariano Rivera de Carúpano, Alfredo Rojas.

Sucre / Corresponsalía Carúpano