Actualización de datos de docentes de Sucre migrados al Ministerio de Educación causó alarma en el gremio

El presidente del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) Sucre-Cumaná, Gregory Quijano, informó desde el Ministerio de Educación se solicitó una serie de documentos a los docentes transferidos desde el sistema regional a la parte nacional, situación que creó una reacción masiva con colas ante el edificio de la llamada Zona Educativa en la capital sucrense.

La fecha tope de la entrega de documentos es el lunes, mientras que la comunicación llegó el miércoles en la tarde ante Talento Humano.

Lo docentes que fueron transferidos deberán entregar una con copia de la cédula de identidad centrada en hoja, síntesis curricular con datos actualizados de dirección, correo, y teléfono, copia de títulos registrados, los cuales deben estar certificados con vista al original por parte del director del plantel, colocar sello del plantel; copia del RIF actualizado centrado en hoja, planilla original de antecedentes de servicios.

Explicó que este último trámite tarda unos 10 días, lo cual causó descontento entre los docentes que deberán consignar estos documentos.

Aclaratoria

Quijano señaló que hubo colapso en la zona y se produjo una confusión total, porque muchos docentes creyeron que se trataba de un proceso de reversión de la transferencia. “Esto no es cierto sino una actualización de la data de los docentes que forman parte del Ministerio de Educación”.

El dirigente señaló que en Recursos Humanos de la dependencia se informó que ante la premura de la solicitud se promoverá un proceso de aplazamiento de la fecha de entrega de los documentos.

Pidió que se reactive la comisión de evaluación y seguimiento de la convención colectiva, para que este tipo de informaciones se discuta entre la representación de los trabajadores y la patronal.

Indicó que no se ha nombrado a un nuevo jefe de zona, que sustituya a Karelys Sánchez, quien es diputada a la Asamblea Nacional, situación que cree que se debe subsanar a la brevedad.

Dijo que en la zona les informaron que vienen solicitando a la gobernación, hace un tiempo, la data de los antecedentes de servicios del personal migrado del estado para el Ministerio de Educación y no se ha entregado.

Denunció que la transferencia, en 2018, estuvo plagada de irregularidades, que se abultó la nómina y pasaron a muchas personas que “no formaban parte del proceso educativo en Sucre” y esta sería una de las causas de que se solicitara de forma personal.

Sucre / Corresponsalía