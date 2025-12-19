Activaron servicio de gas directo en el sector La Bomba de Guanta 

En el sector La Bomba del municipio Guanta se concretó la instalación del sistema de gas directo.

Esta acción beneficia a un total de 26 familias de la mencionada comunidad.

De acuerdo con un boletín informativo, la obra se llevó a cabo con el apoyo de la alcaldía y Pdvsa Gas.

El alcalde de Guanta, Yinder Saldivia, quien visitó la comunidad para realizar la entrega formal de estos trabajos, aseguró que esto forma parte de la primera etapa y que en la segunda serán beneficiadas 74 familias más de ese sector.

En el acto de activación del servicio de gas directo también estuvo presente la gerente de Gasificación de Anzoátegui, Mireya Simosa y el ingeniero Franklin González, quien forma parte del área de construcción de Gasificación.

Guanta / Jesús Bermúdez