Activación de vuelos desde Carúpano requiere de una computadora especial para los bomberos

El vocero de Fedeindustria en Bermúdez, José Leonardo Termini, informó que ya están adelantadas las negociaciones para que arranque un vuelo regular desde el aeropuerto de Carúpano, tras una ronda de conversaciones con la empresa Rutaca.

Sin embargo, explicó, que hay una necesidad urgente con la dotación de una “computadora lógica”, para el Cuerpo de Bomberos Aeronáuticos, que permitirá la operación del ente cuando comiencen los vuelos en el terminal aéreo.

Termini señaló que están haciendo esfuerzos para ubicar el equipo, porque se trata del requisito último a cumplir para que se activen los vuelos.

Fecha

Adelantó que hay una fecha probable de vuelos, incluso para este año, pero no se dará si no se hace la dotación de esta computadora.

Informó que la fecha oficial de apertura de operaciones está prevista para febrero, pero cree que puede adelantarse si se instala el equipo.

Informados

Termini señaló que la necesidad ya la manejan los alcaldes de los municipios vecinos y la gobernadora Jhoanna Carrillo y desde el sector privado quieren ayudar para que se active el aeropuerto lo más pronto posible.

Agregó que el terminal está en condiciones y listo para las operaciones de Rutaca y esperan que se abran vuelos dos veces a la semana: jueves y domingo, con una capacidad de 120 pasajeros, con un costo inicial de unos 65 o 70 dólares.

“Eso nos puede ayudar a que ese vuelo sea eficiente y cubrir la ocupación esperada y lo podamos mantener en el tiempo. No solo será para turismo, lo necesitan por salud, por política, por economía, lo necesitamos todos”.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano